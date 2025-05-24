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При взрыве газа в пятиэтажке Донецка пострадали четыре человека

МЧС сообщило об окончании поисковых работ после взрыва газа в Донецке

В Донецке спасатели закончили поисковые работы после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что сейчас его сотрудники устанавливают подпорки под поврежденные конструкции здания.

По последним данным, при взрыве газа пострадали четыре человека: 85-летняя женщина и мужчина 39 лет были доставлены в больницу, четырехлетнему ребенку медики оказали помощь на месте, а 18-летняя девушка находится на амбулаторном лечении.

До этого после взрыва газа в квартире дома на улице Щорса в Донецке сотрудники Следственного комитета Донецкой народной республики начали проверку на предмет признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они собирают возможные вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.

Ранее вологжане заявили о взрывах в домах из-за самогонщиков.

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