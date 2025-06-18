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В Махачкале начался сильный пожар в торговом центре

МЧС сообщило о сильном пожаре в торговом центре в Махачкале
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Николай Хижняк/РИА Новости

В Махачкале начался сильный пожар в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, 136. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля трехэтажного торгового здания на площади 500 квадратных метров», — сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что о пострадавших на данный момент информации нет.

До этого в селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая двух детей.

14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска произошел взрыв газа с последующим пожаром. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля.

Ранее при взрыве газа в пятиэтажке Донецка пострадали четыре человека.

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