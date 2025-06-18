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В США тягач с танком задавил женщину после празднования 250-летия армии

NBC4: тягач с танком задавил женщину после парада войск в Вашингтоне
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Kevin Mohatt/Reuters

В Вашингтоне тягач, на котором находился танк, переехал американку 39-летнюю Сьерру Николь Смит, причинив ей травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает NBC4 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В понедельник женщина была сбита <...> грузовиком, перевозившим танк с [места] празднования 250-летия армии на Национальной аллее», — говорится в материале.

Согласно предварительной информации, Смит выбежала на дорогу, споткнулась и упала, после чего ее переехал тягач. Женщину зажало под грузовиком, и она находилась там, пока тягач не проехал несколько кварталов. Затем пострадавшая выпала на дорогу, после чего ее сбил ехавший следом автомобиль Chevrolet.

В настоящее время правоохранители изучают обстоятельства происшествия. Обвинения пока никому не предъявляли.

До этого корреспондент РИА Новости, который лично присутствовал на большом военном параде в Вашингтоне 14 июня, заявил, что большинство гостей мероприятия покинули его, не дождавшись завершения.

Вдоль Национальной аллеи прошли военные в форме разных эпох. Парад украсили колонны боевой техники. Однако зрители остались недовольны организацией мероприятия. Они жаловались на длинные очереди на входе, где случались конфликты.

Инициировавший проведение парада президент Дональд Трамп также остался не в восторге от его организации.

Ранее Трамп раскрыл, какое наследие после себя оставляет американская армия.

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