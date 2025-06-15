Трамп раскрыл, какое наследие после себя оставляет американская армия

Трамп заявил, что армия США — это «щит и меч» свободы в мире

Американская армия — это «щит и меч» свободы в мире. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, выступая на военном параде в Вашингтоне в честь 250-летия образования армии США, передает Fox News.

«Сегодня мы отмечаем событие, которое изменило не только историю США, но и историю всего мира. С созданием американской армии свобода получила щит и меч», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что армия США оставляет после себя наследие «славы и величия».

14 июня в Вашингтоне прошел Большой военный парад, приуроченный к 250-й годовщине создания армии США и 79-летию Трампа.

По данным Reuters, военный парад может обойтись американскому бюджету в $25–45 млн. Агентство отмечает, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Сообщалось, что в мероприятии могут принять участие 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams.

Ранее сообщалось, что в США могут отменить военный парад из-за грозы.