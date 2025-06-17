«Веселый» военный парад в США разозлил Трампа

Президент США Дональд Трамп остался недоволен организацией военного парада, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны. Об этом заявил журналист и биограф американского лидера Майкл Вулф в подкасте для издания Daily Beast.

По словам Вулфа, Трамп стремился продемонстрировать военную мощь США, но вместо этого получил развлекательный парад.

«Его разозлили все солдаты. Он обвиняет их в том, что они переигрывали. Под этим он подразумевает то, как они веселились, махали, наслаждались собой и демонстрировали жизнерадостные выражения лиц вместо воинственных», — отметил журналист.

Вулф рассказал, что Трамп упрекнул министра обороны Пита Хегсета за то, что его идея военного парада не была воплощена. Биограф подчеркнул, что парад не передал тот смысл, который президент в него вкладывал.

До этого корреспондент РИА Новости, который лично присутствовал на большом военном параде в Вашингтоне, заявил, что большинство гостей мероприятия покинули его, не дождавшись завершения.

Вдоль Национальной аллеи прошли военные в форме разных эпох. Парад украсили колонны боевой техники. Однако зрители остались недовольны организацией мероприятия. Они жаловались на длинные очереди на входе, где случались конфликты.

Ранее полковник Ходаренок назвал военный парад Трампа прогоном военнопленных.