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Зрители остались недовольны посвященному 250-летию армии США параду

РИА: парад в честь 250-летия армии США завершился, многие зрители ушли заранее
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Alex Brandon/AP

Большой военный парад по случаю 250-летия американской армии завершился в Вашингтоне, многие из гостей мероприятия решили покинуть его еще во время проведения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Корреспондент агентства рассказал, что вдоль Национальной аллеи прошли маршем военнослужащие в форме различных эпох. Кроме того, во время мероприятия ехали колонны военной техники.

Но несмотря на это зрители остались недовольны организацией мероприятия, в частности, длинными очередями на входе.

«Они (организаторы — «Газета.Ru»), очевидно, перегружены в связи с количеством нас тут», — рассказал агентству один из посетителей парада.

Как сообщает корреспондент, в очереди то и дело происходили стычки между гостями из-за попыток пройти без очереди. Одна женщина была арестована за то, что не пропустила полицейского, который пытался пройти через толпу. Также он рассказал, что несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, особенно ярких моментов выделить не удалось.

14 июня в Вашингтоне прошел Большой военный парад, приуроченный к 250-й годовщине создания армии США и 79-летию американского президента Дональда Трампа.

По данным Reuters, военный парад может обойтись американскому бюджету в $25–45 млн. Агентство отмечает, что затраты не включают ремонт дорог после прохода техники.

Сообщалось, что в мероприятии могут принять участие 6600 военнослужащих, 50 воздушных судов и 150 единиц наземной техники, включая два десятка танков M1 Abrams.

Ранее Трамп раскрыл, какое наследие после себя оставляет американская армия.

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