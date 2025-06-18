В МВД Украины заявили, что на идентификацию переданных Россией тел бойцов нужно более года

На полную идентификацию 6060 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, переданных Киеву Россией за последние дни, потребуется 14 месяцев. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает издание УНИАН.

По словам министра, российская сторона передала 6060 тел, а останки некоторых людей могут находиться в разных пакетах.

«Каждый пакет, который мы получаем, может содержать не только одно тело, а много останков тел, одного, двух или трех человек», — рассказала глава МВД Украины.

Он добавил, что во время проведения экспертизы следователи начали находить фрагменты тела одного человека в нескольких пакетах или в разных репатриациях.

Клименко уточнил, что на полную идентификацию тел погибших уйдет по меньшей мере 13–15 месяцев.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

11 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». По его словам, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же вернула РФ 27 погибших бойцов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия готова передать Украине еще более двух тысяч тел военнослужащих.