Россия готова передать Украине еще более двух тысяч тел военнослужащих

Россия готова передать Украине еще 2 239 тел погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России.

В соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями, 16 июня Россия передала украинской стороне 1248 тел военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего, рассказали в ведомстве.

Таким образом, была реализована акция по передаче Украине 6060 тел военных, подчеркнули в Минобороны.

«Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — говорится в заявлении министерства.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

11 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил о начале передачи тел погибших солдат. По его словам, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же вернула российской стороне 27 погибших бойцов.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.