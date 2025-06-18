Экс-замгубернатора Ростовской области отпустили из-под домашнего ареста

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного в феврале по подозрению в превышении полномочий, отпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщил портал 161.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

«Сроки такой меры пресечения — компетенция следствия», — говорится в сообщении судов.

Отмечается, что ему запрещено общаться со свидетелями и участниками судебного процесса, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

17 февраля текущего года в здании правительства Ростовской области провели обыски после задержания Рачаловского. Как писал тогда Telegram-канал SHOT, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра финансов региона Лилии Федотовой.

В тот же день стало известно о задержании Рачаловского. По данным УФСБ по Ростовской области, ущерб по его делу составил 156 млн рублей.

Ранее мэру Красноярска Логинову предъявили обвинения в получении взятки.