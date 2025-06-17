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В перечень экстремистов внесли шестерых украинских военных

Шестерых вторгшихся в Курскую область военных ВСУ внесли в перечень экстремистов
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Shutterstock

Шестерых военнослужащих украинской армии, осужденных в России за вторжение в Курскую область, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В список внесли Сергея Блащенко, Сергея Бохонько, Николая Кононенко, Артура Волкова, Максима Хадеева, Виталия Чупина.

Ранее их приговорили к лишению свободы сроком от 13 до 15 лет в зависимости от тяжести совершенных преступлений.

10 июня в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены украинские пилоты Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом) и Дмитрий Шиманский, которые планировали организацию в России терактов. В марте Второй западный окружной военный суд приговорил Морозова и Шиманского к 26 и 22 годам колонии соответственно.

До этого сообщалось, что военный суд РФ начал рассмотрение дела гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, участвовавшей во вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее суд заочно приговорил британского наемника к шести годам лишения свободы.

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