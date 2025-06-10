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Украинских пилотов внесли в список террористов

Росфинмониторинг: пилоты Морозов и Шиманский включены в список террористов
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Украинские пилоты Александр Морозов и Дмитрий Шиманский, которые планировали организацию в России терактов, были внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Морозов Александр Григорьевич*, 11.11.1955 г.р. , Ужгород Закарпатская область УССР, ... Шиманский Дмитрий Леонидович*, 19.10.1977 г.р. , г. Киев УССР», — сказано в перечне.

В марте Второй западный окружной военный суд приговорил Морозова и Шиманского к 26 и 22 годам колонии соответственно. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Морозов и Шиманский были задержаны в 2023 году. В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

В июне 2023 года ФСБ опубликовала видео, на котором украинские пилоты говорят, что вылетали в Россию для организации диверсий и повреждения объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

По словам Шиманского, он прибыл на территорию РФ в соответствии с заданием ГУР. Его цель состояла «в передаче компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий в России».

Морозов был задержан в Брянской области после крушения самолета. По версии следствия, он управлял легкомоторным воздушным судном типа А-22 с целью совершения противоправных действий на территории России. Обвиняемый пересек границу между Украиной и РФ, и в Клинцовском районе Брянской области столкнулся с высоковольтной линией электропередачи, вынужденно приземлившись.

Ранее наемники ВСУ из США и Британии попали в список террористов Росфинмониторинга.

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