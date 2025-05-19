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Суд утвердил приговор украинским пилотам

Суд утвердил приговор украинским пилотам по делу о подготовке терактов
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Shutterstock

Апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам по делу о подготовке терактов. Об этом сообщило РИА Новости.

Приговор 2-го Западного окружного военного суда был оставлен без изменений.

В марте суд приговорил Александра Морозова (признан в РФ иностранным агентом) и Дмитрия Шиманского к 26 и 22 годам колонии соответственно. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

ФСБ летом 2023 года опубликовало видео, на котором украинские пилоты говорят, что вылетали в Россию для организации диверсий и повреждения объектов ТЭК.

19 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство завершило расследование более 430 уголовных дел в отношении украинских военных и наемников.

Всего было вынесено 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 29 лет, а 62 осужденным — пожизненное лишение свободы.

Ранее Бастрыкин сообщил о возбуждении около 7 тысяч дел против украинских военных и политиков.

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