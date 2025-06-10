Гражданку Дании судят за участие во вторжении ВСУ в Курскую область

«Ъ»: в РФ заочно судят датчанку Йоргенсен за вторжение с ВСУ в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд Дании начал рассмотрение дела гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, участвовавшей во вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Женщина заочно обвиняется в терроризме, наемничестве и ряде других преступлений. Участие Йоргенсен в боевых действиях подтвердили двое военнослужащих Украины и осужденный на 19 лет колонии строгого режима 22-летний наемник из Великобритании Джеймс Андерсон, который служил в рядах ВСУ пулеметчиком.

Сообщается, что женщина досрочно расторгла контракт с ВСУ после возвращения из засады в Курской области, в которой были уничтожены многие ее сослуживцы. По словам свидетелей, она совмещала обязанности стрелка и фельдшера и пользовалась позывным «АК» в честь своего автомата.

По данным следствия, Йоргенсен сражалась в рядах ВСУ не менее полугода и получала в месяц не менее тысячи долларов. При этом она участвовала в обстрелах жилых домов, школ, больниц, административных зданий, железнодорожного вокзала в Судже, а также российских военных и силовиков.

Права Йогерсен в российском суде защищает адвокат Игорь Дюкин. Он заявил, что не согласен с обвинениями в ее адрес и будет добиваться оправдательного приговора.

До этого суд заочно приговорил к шести годам британца Моше за наемничество в ВСУ.

Ранее СК РФ рассказал об иностранцах, привлеченных за наемничество в составе ВСУ.