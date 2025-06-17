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В Росавиации дали совет для застрявших в ОАЭ российских туристов

В Росавиации предложили туристам лететь из ОАЭ в Россию с пересадками
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Shutterstock

Российским туристам, отдыхающим в ОАЭ, предложили рассмотреть альтернативные варианты возвращения домой на фоне изменения маршрута полетов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Например, можно сделать пересадку в Стамбуле, говорится в сообщении Росавиации.

«Предлагаем рассмотреть альтернативные возможности для перелета из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле», — отметила пресс-служба агентства.

Россиянам напомнили, что между ОАЭ и Турцией летают самолеты двух авиакомпаний, Emirates и Turkish Airlines.

По данным Росавиации на 17 июня, арабские и российские авиакомпании суммарно выполняют 53 рейса между РФ и ОАЭ в обе стороны. Для обеспечения безопасности полетов маршруты были изменены и стали длиннее, так как проходят через воздушное пространство других государств, в ряде случаев с посадкой для дозаправки.

До этого в Генконсульстве РФ в Дубае сообщали, что эмиратская авиакомпания Air Arabia запустила вывозные рейсы для россиян, застрявших в ОАЭ. В диппредставительстве уточнили, что ежедневно до 20 июня из Шарджи будут отправляться по два вывозных рейса. Еще один будет выполнен из Абу-Даби. Самолеты летят в Москву и Екатеринбург.

Ранее в АТОР заявили, что около 2 тысяч туристов РФ застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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