Эмиратская авиакомпания запустила рейсы для застрявших в ОАЭ граждан РФ

Эмиратская авиакомпания Air Arabia начала выполнять вывозные рейсы для российских граждан, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Дубае.

В диппредставительстве уточнили, что ежедневно до 20 июня из Шарджи будут отправляться по два вывозных рейса. Еще один будет выполнен из Абу-Даби. По информации РИА Новости, в настоящее время начались рейсы в Москву и Екатеринбург.

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), около двух тысяч российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В их числе те, кто отдыхал в Эмиратах, и те, кто следовал транзитом в Россию. Отмечается, что до конфликта Ирана и Израиля почти все маршруты из России в ОАЭ проходили через воздушное пространство Ирана. Причем ОАЭ являются не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который туристы организуют поездки по множеству направлений.

Ранее израильская авиакомпания отменила все рейсы до 17 июня.