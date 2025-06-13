Жириновский предсказал конфликт Ирана с Израилем

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще при жизни говорил о возможной эскалации на Ближнем Востоке. Одно из пророческих заявлений прозвучало в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его мнению, в 2024 году должен вспыхнуть серьезный военный конфликт между Ираном и Израилем, способный затмить другие кризисы.

Политик утверждал, что развитие событий в этом регионе может привести к глобальному противостоянию и даже стать началом мировой войны. В эфире он подчеркивал, что конфликт с участием Ирана будет гораздо масштабнее, чем прежние локальные войны, и повлияет на весь мир.

«Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран – это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о Третьей мировой войне», – заявлял Жириновский.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.