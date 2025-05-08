Олег Рой напишет книгу о Жириновском

Писатель Олег Рой приступил к работе над книгой о Жириновском

Писатель Олег Рой сообщил в беседе с ТАСС, что начал работу над биографией лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Выпуск книги будет приурочен к 80-летию со дня рождения Жириновского. Рой отметил, что был лично знаком с основателем партии ЛДПР. По словам писателя, политик любил его роман «Старьевщица». Он назвал огромной честь стать автором биографии Жириновского.

«И я рад, что в этой амбициозной задаче у меня такая поддержка от ЛДПР», — отметил писатель.

В январе представители ЛДПР сообщили, что отказались от сотрудничества с режиссером Александром Барановым еще на этапе обсуждения будущего проекта о Владимире Жириновском.

В ЛДПР пояснили, что тесного сотрудничества с Барановым не было — его рассматривали только как потенциального кандидата на режиссерское кресло, помимо него были и другие.

Также, добавили в пресс-службе, ЛДПР решила рассказать о бывшем партийном лидере в форме сериала, поскольку у Жириновского была яркая и насыщенная история жизни, которая не укладывалась в стандартные полтора часа фильма.

Ранее Тодоренко ответила мемом с Жириновским на слухи о беременности.