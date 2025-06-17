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Появились кадры из Тель-Авива после обстрела иранских ракет

Опустевшие после ракетных обстрелов Ирана улицы Тель-Авива сняли на видео
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Gideon Markowicz/Reuters

Улицы Тель-Авива опустели после ракетных обстрелов со стороны Ирана. Об этом пишет РИА Новости, публикуя кадры из города.

На видеозаписи можно увидеть дороги и тротуары, где практически нет машин и пешеходов, а также закрытые кафе. Кроме того, опустел и городской пляж — вместо толпы отдыхающих, которая обычно наблюдалась в это время в Тель-Авиве, возле моря прогуливаются лишь единицы.

Из-за ракетных обстрелов Ирана в Тель-Авиве, как и в других городах Израиля, закрыты госучреждения, а больницы переведены в особый режим работы. Также ограничена работа общественного транспорта. Оказались закрыты и многие увеселительные заведения, однако некоторые кафе все-таки работают. Там можно увидеть местных жителей, которые пьют кофе или трапезничают.

До этого представитель израильской армии Анна Уколова рассказала, что Израилю удалось избежать тысяч жертв из-за выпущенных Ираном ракет благодаря «прекрасной» работе системы противовоздушной обороны (ПВО) страны, которая перехватывает и уничтожает большую часть угроз. Кроме того, Уколова отметила дисциплину самих израильтян, которые вовремя атак уходят в бомбоубежища и защищают свои семьи.

Представитель израильской армии считает, что Иран намеренно выпускает ракеты по гражданским объектам. Она уверена, что «это не ошибка, а их стратегия».

Ранее застрявшим в Израиле российским туристам назвали безопасный способ вернуться домой.

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