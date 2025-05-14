В России предложили издать юбилейное собрание трудов Жириновского

Вице-премьер Чернышенко предложил издать юбилейное собрание трудов Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой Чернышенко выступил на заседании организационного комитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР.

«Предлагаю рассмотреть возможность создать на площадке Государственной думы комиссию, в которую могли бы войти историки, ученые и социологи из ведущих университетов страны, которые проанализировали бы имеющееся наследие и предложили структуру издания», — сказал он.

8 мая сообщалось, что писатель Олег Рой сообщил, что начал работу над биографией лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выпуск книги будет приурочен к 80-летию со дня рождения Жириновского. Рой отметил, что был лично знаком с основателем партии ЛДПР. По словам писателя, политик любил его роман «Старьевщица». Он назвал огромной честью стать автором биографии Жириновского.

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