На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили издать юбилейное собрание трудов Жириновского

Вице-премьер Чернышенко предложил издать юбилейное собрание трудов Жириновского
close
Константин Родиков/РИА «Новости»

Вице-премьер Чернышенко предложил издать юбилейное собрание трудов Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой Чернышенко выступил на заседании организационного комитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР.

«Предлагаю рассмотреть возможность создать на площадке Государственной думы комиссию, в которую могли бы войти историки, ученые и социологи из ведущих университетов страны, которые проанализировали бы имеющееся наследие и предложили структуру издания», — сказал он.

8 мая сообщалось, что писатель Олег Рой сообщил, что начал работу над биографией лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выпуск книги будет приурочен к 80-летию со дня рождения Жириновского. Рой отметил, что был лично знаком с основателем партии ЛДПР. По словам писателя, политик любил его роман «Старьевщица». Он назвал огромной честью стать автором биографии Жириновского.

Ранее Тодоренко ответила мемом с Жириновским на слухи о беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами