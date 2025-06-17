В Курской области выписали из больницы главу района, раненного дроном ВСУ

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, раненого в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мое лечение завершилось — я выписываюсь из медицинского учреждения для дальнейшей реабилитации в Курскую областную больницу», — написал чиновник.

По его словам, проведенная после полученных травм операция прошла успешно.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара украинского беспилотника по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, глава Беловского района успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки. В тот же день президент России Владимир Путин созвонился с руководителем Беловского района. Глава государства справился о состоянии его здоровья и пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи HIMARS.