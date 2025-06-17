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Глава ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при ударе по Донецку

Пушилин: до 14 увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших при утреннем обстреле Донецка со стороны Украины увеличилось до 14. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сегодня утром ВСУ атаковали спальные кварталы Ленинского района Донецка осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS. В результате удара был полностью разрушен жилой дом, повреждены коммунальные предприятия и автотранспорт.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц...» — написал глава ДНР.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин.

До этого в СК сообщили, что следователи провели осмотр в Ленинском районе города. Представитель ведомства заявил, что ВСУ обстреляли район, где отсутствовало вооружение и военная техника.

Ранее СК завел дело после атаки на дом культуры Курской области.

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