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Следком завел дело после атаки на дом культуры Курской области

СК: после атаки на дом культуры в Рыльске возбуждено дело о теракте
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)»‎, — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что на месте происшествия специалисты нашли фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня М142 HIMARS.

9 июня врио губернатора Курской области сообщил, что в результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. У здания пострадали крыша, фасад и окна. Возник пожар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

На прошлой неделе украинские войска также атаковали Рыльск снарядами HIMARS. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ целенаправленно ударили минимум двумя снарядами по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Рыльск.

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Атаки на Курскую область
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