В СК рассказали подробности обстрела Донецка

В СК заявили, что ВСУ могли обстрелять Донецк при помощи РЗСО HIMARS

Украинские войска обстреляли Донецк, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

Следователи провели осмотр в Ленинском районе города и установили, что в ходе обстрела повреждения получил жилой дом, в котором находились мирные жители.

«Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов», — сказал агентству представитель ведомства.

По его словам, ВСУ обстреляли район, где отсутствовало вооружение и военная техника.

15 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восемь мирных жителей Донецкой народной республики, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины.

До этого он сообщал об атаке на Горняцкий район Макеевки с использованием HIMARS.

Ранее СК завел дело после атаки на дом культуры Курской области.