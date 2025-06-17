СМИ сообщили о взрывах в ДНР

В Донецке прогремели как минимум 10 мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, большее число взрывов были слышны в спальном районе Донецка. В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Информация о повреждениях и повреждениях уточняется», — сказано в материале.

Данные о взрывах пока не подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Ночью 17 июня в аэропорту Киева Жуляны произошли мощные взрывы с последующими пожарами. Украинские СМИ отмечали, что авиагавань с позиционным районом ЗРК Patriot сначала атаковали беспилотные летательные аппараты «Герань», затем последовали удары ракетами «Кинжал».

До этого издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее МО РФ сообщило об ударе по НПЗ на Украине.