В России пройдет первый детский чемпионат по пилотированию дронов

В России в 2026 году проведут первый детский чемпионат по пилотированию БПЛА, поручения, связанные с этим, раздал ведомствам президент РФ Владимир Путин. Подробности опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить, начиная с 2026 года, финансирование организации и проведения Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего», — говорится в тексте одного из поручений.

Организацией турнира займутся «Движение первых» и Федерация гонок дронов.

До этого Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех российских школах. Соответствующее поручение дано правительству России и региональным властям. Срок его реализации — до 1 октября 2025 года. Далее о работе нужно будет отчитываться ежегодно.

Кроме того, российский президент неделю назад высказался о роли системы образования в стране, отметив, что она должна в том числе служить сохранению национальной идентичности и поддержке культур и традиций.

Ранее глава СПЧ предложил вернуть переводные экзамены в школы.