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В российских школах появится новая должность

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в российских школах
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Во всех российских школах, как в государственных, так и в муниципальных, появится советник по воспитанию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Поручение о введении новой должности в школах дано правительству России и региональным властям. Срок его реализации — до 1 октября 2025 года. Далее о работе нужно будет отчитываться ежегодно.

До этого член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков оценил идею депутата Госдумы Сергея Колунова ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского триколора. Педагог считает, что это может привести к напряжению среди учащихся и создать почву для конфликтов. Он отметил, что единая форма больше подходит для частных школ, а не обычных, где учатся самые разные дети.

В свою очередь автор инициативы, депутат Колунов, считает, что такой шаг устранит «гонку моды» между школьниками.

Ранее финансовый эксперт назвала способы сэкономить на подготовке детей к школе.

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