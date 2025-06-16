Застрявшим в Израиле россиянам назвали безопасный способ вернуться домой

Российские туристы, которые сейчас находятся в Израиле, могут вернуться в РФ через Египет. Об этом сообщило посольство России в Каире в своем Telegram-канале.

В посольстве напомнили, что израильское воздушное пространство было закрыто для гражданских самолетов в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Однако продолжает функционировать пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба. Все желающие могут перейти сухопутную границу в указанном месте и, добравшись до аэропорта Шарм-эш-Шейха, вылететь в РФ.

В дипведомстве заверили, что российские дипломаты внимательно следят за ситуацией с выезжающими из Израиля соотечественниками и оказывают содействие туристам из РФ.

До этого в министерстве туризма Израиля сообщили, что на данный момент в стране находится около 40 тысяч туристов из разных государств. Ведомство поддерживает связь с представителями туристической отрасли и оказывает помощь нуждающимся иностранцам.

Также минтуризма Израиля открыло круглосуточный виртуальный офис, который оповещает туристов в Израиле на английском и иврите через различные цифровые сервисы.

Ранее было названо число россиян, эвакуированных из Ирана.