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«Радиостанция Судного дня» передает третье сообщение за сутки

«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение на частоте 4625 кГц
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mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», сегодня снова вышла в эфир. Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

Это уже третья передача за сегодняшний день.

В 19:12 по московскому времени была озвучена комбинация «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939».

Накануне израильского удара по Ирану радиостанция УВБ-76 также передала сообщение. В четверг, 12 июня, в 15:14 по московскому времени в эфире прозвучал набор букв и цифр: «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Значение этого послания осталось неясным.

До этого «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле. Второе сообщение — «арапоблиц» — было озвучено в 17:32 мск. Отмечается, что слово «ибобаза» прозвучало в эфире радиостанции 2 июня в 16:00 мск. Это произошло сразу после завершения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Ранее под Киевом начало ловить белорусское радио.

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