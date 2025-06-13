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«Радиостанция Судного дня» передала странное сообщение перед ударом Израиля по Ирану

«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир набор знаков накануне удара по Ирану
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Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

Накануне израильского удара по Ирану на частоте загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», было зафиксировано новое сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Как уточняется, в четверг, 12 июня, в 15:14 по московскому времени в эфире прозвучала передача с набором букв и цифр: «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Смысл послания остается неизвестным.

В последний раз «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле. Второе сообщение — «арапоблиц» — было озвучено в 17:32 мск.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.

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