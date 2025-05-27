СМИ: под Киевом начало ловить белорусское радио

На территории отдельных районов Киевской области Украины начало ловить белорусское радио. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сигнал доступен на частотах белоцерковского радио «Блиц» около Сухолучья, Любимовки и Дымера, говорится в публикации.

По словам местных жителей, с подобным явлением они столкнулись впервые.

Незадолго до этого сообщалось, что радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала три новых загадочных сообщения. В 11:24 в эфире радиостанции прозвучали слова «скирд» и «вюртемберг». После этого в 13:10 последовало слово «арыкорифт», а в 14:51 на той же волне передали слово «безмотивный».

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее на радиостанции «Судного дня» зазвучала песня Шамана и «Лебединое озеро».