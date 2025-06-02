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«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало слово «ибобаза»
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mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В публикации отмечается, что слово «ибобаза» прозвучало в эфире радиостанции 2 июня в 16:00 мск. Это произошло сразу после завершения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Второе сообщение — «арапоблиц» — было озвучено в 17:32 мск.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны, в частности, обменялись документами с условиями по урегулированию конфликта, а также договорились о новом обмене пленными.

Предыдущий раз «Радиостанция Судного дня» передавала сообщения 29 мая. Сначала в эфире прозвучало слово «лучоторг» (в 13:03 по Москве), затем — «копна» (в 19:16).

Ранее под Киевом начало ловить белорусское радио.

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