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НПЗ Bazan Group в Хайфе приостановил работу после атаки Ирана

НПЗ Bazan Group в Хайфе остановился из-за нанесенного ракетой Ирана ущерба
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TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

После иранских ракетных ударов нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Хайфе полностью прекратил свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

Израильский телеканал Channel 14 назвал ситуацию на НПЗ критической, сообщив о повреждении всех объектов завода в результате иранского ракетного удара.

Bazan Group опубликовала заявление для фондовой биржи, в котором сообщила о «закрытии всех объектов нефтеперерабатывающего завода после значительного повреждения электростанции». Компания также отметила, что поврежденная электростанция обеспечивала часть электроэнергии для объектов группы, и добавила, что были зафиксированы «дополнительные удары».

До этого сообщалось, что в Иране была приостановлена работа на крупнейшем газовом месторождении «Южный Парс» в результате израильских ударов.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

В ночь на 17 июня рано утром Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Иран поразил систему ПВО Израиля с помощью БПЛА.

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