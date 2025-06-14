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Добычу газа в «Южном Парсе» приостановили из-за атаки Израиля

Добычу 12 млн кубов газа в «Южном Парсе» приостановили из-за атаки Израиля
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Global Look Press

Добыча 12 миллионов кубометров газа на 14-й фазе иранского месторождения «Южный Парс» была остановлена в результате удара со стороны Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Сообщалось, что Израиль нанес удар по объекту, связанному с разработкой месторождения «Южный Парс». Также сообщалось об израильском ударе в районе нефтеперерабатывающего завода в иранском Тебризе.

Позже стало известно, что через несколько часов после атаки пожар на иранском газовом месторождении «Южный Парс» был потушен. По информации, в результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе Фаджр Джам, расположенном в провинции Бушер, где находится газовое месторождение «Южный Парс», произошел пожар.

Ранее президент Ирана призвал наращивать оборонособность после атаки Израиля.

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