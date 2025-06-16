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Иран поразил систему ПВО Израиля с помощью БПЛА

Иран поразил систему ПВО Израиля дальнего действия с помощью дрона
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Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В результате ударов, нанесенных иранскими вооруженными силами по Израилю в понедельник, 16 июня, была уничтожена израильская система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации агентства, удар был осуществлен с применением беспилотных летательных аппаратов, обладающих технологией «стелс».

До этого Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об успешном применении новых тактик во время недавних ракетных обстрелов Израиля, в результате которых системы ПВО противника были вынуждены атаковать друг друга.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Ранее Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю.

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