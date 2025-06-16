Иран начал новую ракетную атаку по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, сообщили в пресс-службе ведомства. Перед этим Вооруженные силы Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам. В свою очередь, Израиль сегодня обстрелял здание государственного телерадиовещания Ирана прямо во время прямого эфира, а Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.