Иран начал новую ракетную атаку по Израилю

Посол Ирана в ООН заявил Совету Безопасности, что его удары по Израилю являются «соразмерными оборонительными операциями, направленными исключительно на военные объекты и связанную с ними инфраструктуру», сообщает Reuters.
Соединенные Штаты передислоцировали самолеты-заправщики в Европу, чтобы предоставить Дональду Трампу военные возможности в случае эскалации конфликта между Ираном и Израилем, сообщает The Guardian.
ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Тегеране в третий раз за сегодняшний день приведены в действие системы ПВО, в столице Ирана слышны взрывы.
Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к президенту США Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.
По данным агентства, для этой цели иранские лидеры вступили в контакт с официальными лицами Катара, Саудовской Аравии и Омана.
Израиль подтвердил атаку на штаб-квартиру иранского телевидения, назвав его «пропагандистским и подстрекательским вещательным центром иранского режима». Об этом в соцсети Х написал министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Мы победим иранского диктатора везде», – заявил Кац.
⚡️ Противовоздушная оборона Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель-невидимку F-35 в небе над Тебризом (иранский город на северо-западе страны). Об этом сообщает агентство Tasnim.
Сегодня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Атака произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка, однако позднее вернулась.
❗️ В ближайшие часы Иран даст Израилю сокрушительный ответ на атаки на иранскую территорию, нанеся удар по авиабазе Рамат-Давид. Об этом сообщил иранской телеканал SNN.
❗️ Армия Израиля сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана.
F-14 – истребитель-перехватчик четвертого поколения, производился в США с середины 1970-х. Поставлялся в Иран и используется ВВС страны поныне. Снят с вооружения в США с 2006 года.
Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.
Израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, началась работа по их перехвату.
«После получения оповещения населению предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе ведомства.