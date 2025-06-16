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Политика

Иран начал новую ракетную атаку по Израилю

ЦАХАЛ зафиксировал новые пуски ракет из Ирана в сторону Израиля
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Rami Shlush/Reuters
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, сообщили в пресс-службе ведомства. Перед этим Вооруженные силы Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам. В свою очередь, Израиль сегодня обстрелял здание государственного телерадиовещания Ирана прямо во время прямого эфира, а Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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21:40

Посол Ирана в ООН заявил Совету Безопасности, что его удары по Израилю являются «соразмерными оборонительными операциями, направленными исключительно на военные объекты и связанную с ними инфраструктуру», сообщает Reuters.

21:34

Соединенные Штаты передислоцировали самолеты-заправщики в Европу, чтобы предоставить Дональду Трампу военные возможности в случае эскалации конфликта между Ираном и Израилем, сообщает The Guardian.

21:27

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Тегеране в третий раз за сегодняшний день приведены в действие системы ПВО, в столице Ирана слышны взрывы.

21:23

Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к президенту США Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.
По данным агентства, для этой цели иранские лидеры вступили в контакт с официальными лицами Катара, Саудовской Аравии и Омана.

21:16

Израиль подтвердил атаку на штаб-квартиру иранского телевидения, назвав его «пропагандистским и подстрекательским вещательным центром иранского режима». Об этом в соцсети Х написал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Мы победим иранского диктатора везде», – заявил Кац.

21:10

⚡️ Противовоздушная оборона Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель-невидимку F-35 в небе над Тебризом (иранский город на северо-западе страны). Об этом сообщает агентство Tasnim.

21:03

Сегодня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Атака произошла во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка, однако позднее вернулась.

20:57

❗️ В ближайшие часы Иран даст Израилю сокрушительный ответ на атаки на иранскую территорию, нанеся удар по авиабазе Рамат-Давид. Об этом сообщил иранской телеканал SNN.

20:53

❗️ Армия Израиля сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана.

F-14 – истребитель-перехватчик четвертого поколения, производился в США с середины 1970-х. Поставлялся в Иран и используется ВВС страны поныне. Снят с вооружения в США с 2006 года.

20:50

Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters.

20:43

Израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

20:35

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства, началась работа по их перехвату.

«После получения оповещения населению предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

20:30

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию по последним события в конфликте Ирана и Израиля.

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