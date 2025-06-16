Путин поздравил «Артек» с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил Международный детский центр «Артек» со 100-летним юбилеем. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, юбилей первого в отечественной истории лагеря для отдыха и оздоровления школьников является значимым событием для всей России.

«Здесь всегда радушно встречали гостей — мальчишек и девчонок, приехавших изо всех уголков страны и зарубежных государств. И дни, проведенные на побережье Черного моря, становились для них большим, настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что начавшийся век назад со скромного палаточного городка «Артек» сегодня стал одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире. При этом он превратился в современную, устремленную в будущее площадку, где каждый может найти себе дело по душе.

До этого «Газета.Ru» показала, как менялся главный детский лагерь страны.

Ранее в «Артеке» открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.