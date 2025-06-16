«Артеку» — 100. Как менялся главный детский лагерь страны

16 июня 1925 года открыли первую смену в детском лагере «Артек» в Крыму. Изначально председатель Российского Общества Красного Креста Зиновий Соловьев с коллегами хотели сделать лагерь-санаторий для детей, «имеющих предрасположенность к туберкулезу». Они искали локацию подальше от людей – около моря, в «зеленом» месте. Заниматься открытием лагеря стал главврач детского санатория «Ай-Даниль» Федор Шишмарев.

Первыми в «Артеке» побывали ребята из рабочих семей из Москвы, Ленинграда, Ярославля, Иваново-Вознесенска (сейчас — Иваново), Самары. Им выдали форму и даже обувь, но дети предпочитали ходить босиком. Они жили в четырех больших палатках, вмещающих до 28 человек.

В 1926 году в «Артек» уже приехали дети из Великобритании и Германии. Сейчас лагерь принимает около 50 тыс. школьников в год, он работает круглогодично. Многие дети получают путевку бесплатно: они отправляют в лагерь информацию о своих достижениях за последние три года, и лучшим выпадает возможность посетить «Артек». При этом даже дети, чьи родители готовы заплатить за путевку, должны пройти отбор.

Как менялся главный «Артек» — в фотогалерее «Газеты.Ru».