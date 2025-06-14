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Коллективу «Артека» вручили Орден Почета накануне его 100-летия

Кириенко и Чернышенко вручили «Артеку» Орден Почета в честь 100-летия
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Макс Ветров/РИА Новости

Международный детский центр «Артек» получил Орден Почета в год своего 100-летнего юбилея. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Награду коллективу лагеря вручили заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии. Кириенко отметил, что вручение награды — это поручение главы государства, и выразил благодарность всей команде лагеря за самоотдачу и преданность делу. По его словам, именно благодаря людям, работающим в «Артеке», это место стало центром силы, мечты и будущего страны.

Дмитрий Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что за вековую историю «Артек» стал международным символом качества в организации детского отдыха. Он напомнил, что в создании уникальной атмосферы лагеря участвуют не только педагоги и вожатые, но и все сотрудники – от строителей до поваров и охраны.

Президент Владимир Путин еще в феврале подписал указ о награждении «Артека» за вклад в развитие детского отдыха и воспитания.

«Артек» был основан 16 июня 1925 года как палаточный санаторий для детей, больных туберкулезом. Сейчас центр занимает 218 гектаров у подножия горы Аю-Даг в Крыму и принимает более 40 тысяч детей в год. С 2014 года лагерь стал федеральным учреждением и входит в Международное содружество лагерей.

К своему столетию «Артек» подошел с масштабной образовательной программой и международным признанием: с 2014 года здесь побывали дети из 105 стран. Юбилейные мероприятия запланированы как в России, так и за рубежом.

Ранее в России выпустили монету к юбилею «Артека».

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