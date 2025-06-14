На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Артеке» открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому

На Аллее героев в «Артеке» появился новый монумент
close
Минпросвещения России

В международном детском центре «Артек» состоялось торжественное открытие двух новых памятников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.

Так, на Аллее героев-артековцев был установлен монумент в честь Людмилы Радыно, участницы юбилейной смены 1945 года. Как уточнили в министерстве, это 26-й памятник участнику той исторической смены.

«В 1942 году в возрасте 12 лет Людмила была разведчицей в тылу врага за Доном. Девочка выполнила 7 боевых заданий, доставив штабу 62-й армии ценные сведения», — говорится в сообщении.

Также возле Центра инновационных образовательных технологий открыт памятник архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины Луке Крымскому. В его честь будет назван лагерь «Солнечный».

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Почетные гости также возложили цветы к Мемориалу Славы на Аллее героев-артековцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами