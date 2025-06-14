В «Артеке» открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому

На Аллее героев в «Артеке» появился новый монумент

В международном детском центре «Артек» состоялось торжественное открытие двух новых памятников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.

Так, на Аллее героев-артековцев был установлен монумент в честь Людмилы Радыно, участницы юбилейной смены 1945 года. Как уточнили в министерстве, это 26-й памятник участнику той исторической смены.

«В 1942 году в возрасте 12 лет Людмила была разведчицей в тылу врага за Доном. Девочка выполнила 7 боевых заданий, доставив штабу 62-й армии ценные сведения», — говорится в сообщении.

Также возле Центра инновационных образовательных технологий открыт памятник архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины Луке Крымскому. В его честь будет назван лагерь «Солнечный».

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Почетные гости также возложили цветы к Мемориалу Славы на Аллее героев-артековцев.