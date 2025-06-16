В Ровно на западе Украины произошел масштабный пожар

В городе Ровно на западе Украины произошел масштабный пожар. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

По информации журналистов, горит крыша бывшего газоразрядного завода.

Утром 16 июня сообщалось о пожаре на одном из промышленных предприятий в Запорожье, находящемся под контролем украинских властей.

Накануне в российском Минобороны сообщали о групповом ударе по крупнейшему заводу в Кременчуге. По данным оборонного ведомства, это предприятие в Полтавской области снабжает топливом группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе. В МО уточнили, что удар по НПЗ был комбинированным и наносился с использованием дронов и высокоточного оружия воздушного и морского базирования.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее огненное зарево после удара по НПЗ в Кременчуге сняли на видео.