На Украине сообщили о повреждении предприятия в подконтрольном Киеву Запорожье

На одном из промышленных предприятий в Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Подробности случившегося он не уточнил.

В ночь на понедельник в районах Запорожской области, подконтрольных Киеву, дважды объявляли воздушную тревогу. Связь между этими событиями пока официально не подтвердили.

Накануне в российском Минобороны сообщали о групповом ударе по крупнейшему заводу в Кременчуге. По данным оборонного ведомства, это предприятие в Полтавской области снабжает топливом группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе. В МО уточнили, что удар по НПЗ был комбинированным и наносился с использованием дронов и высокоточного оружия воздушного и морского базирования.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, украинский объект был поражен.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее огненное зарево после удара по НПЗ в Кременчуге сняли на видео.