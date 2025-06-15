Огненное зарево после ночного удара по НПЗ в Кременчуге сняли на видео

В сети появились кадры с последствиями удара военных Вооруженных сил (ВС) России по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. Фото и видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным украинских СМИ, после атаки российских военных на территории НПЗ произошел сильный пожар. На кадрах можно увидеть, как ночное небо озарило огненно-рыжее пламя.

Как сообщили в Минобороны России, групповой удар по крупнейшему заводу в Кременчуге был нанесен ночью 15 июня.

По данным оборонного ведомства, это предприятие в Полтавской области снабжает топливом группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. В МО уточнили, что удар по НПЗ был комбинированным и наносился с использованием дронов и высокоточного оружия воздушного и морского базирования.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, украинский объект был поражен.

По оценке специалистов, масштаб ночной атаки мог превзойти все предыдущие: впервые ожидался залп из более чем 500 дронов, в то время как предыдущий максимум составлял около 470 единиц. Позже к воздушной атаке присоединились другие виды вооружений. Ударам подвергся не только НПЗ в Кременчуге, но и другие объекты Украины.

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