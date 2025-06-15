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МО РФ сообщило об групповом ударе по НПЗ на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге
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Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

Вооруженные силы России в ночь на 15 июня нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском Кременчуге. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны России.

В министерстве рассказали, что этот завод в Полтавской области снабжает топливом группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе. Удар по НПЗ был комбинированным и наносился с использованием ударных дронов и высокоточного оружия воздушного и морского базирования.

«Цель удара достигнута, объект поражен», — подчеркнули в МО РФ.

О том, что ночью в результате масштабной атаки российских сил практически полностью выведен из строя нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуге, сообщал Telegram-канал «Военный обозреватель». Отмечалось, что над городом поднялось густое облако едкого черного дыма, а огонь стал охватывать критические участки предприятия.

В марте сообщалось, что войска РФ ударили по заводу в Кременчуге, связанному с созданием снарядов для реактивных систем залпового огня, а в ноябре прошлого года — по автомобильному заводу в городе.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.

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