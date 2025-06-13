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СМИ сообщили об обнаружении бортовых самописцев разбившегося в Индии самолета

Hindustan Times: обнаружен один «черный ящик» разбившегося в Индии самолета
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Amit Dave/Reuters

Один из двух «черных ящиков» самолета Boeing 787 Dreamliner обнаружен на месте его крушения в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что был обнаружен бортовой самописец, который находился в задней части самолета. Генеральный директорат гражданской авиации займется расшифровкой «черного ящика».

По данным издания News 18, были обнаружены два бортовых самописца.

До этого сообщалось, что выживший при крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в штате Гуджарат (Индия) сидел в голове самолета.

СМИ сообщали, что полиция Индии обнаружила на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада двоих выживших.

Авиакатастрофа случилась днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия.

Ранее сообщалось, что компания из США поможет с расследованием крушения самолета в Индии

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Крушение самолета в Индии
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