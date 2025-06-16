Перевозчики увеличили количество поездов на курорты РФ

Старовойт: на лето введены более ста дополнительных пар поездов на курорты РФ

Министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил, что перевозчики ввели более ста дополнительных пар поездов на курорты на летний период.

«На пиковые перевозки к Черному морю, Минводам и Крыму запланировано курсирование 170 пар пассажирских поездов», — отметил Старовойт.

Он уточнил, что 102 пары поездов были введены дополнительно.

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