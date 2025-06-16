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Перевозчики увеличили количество поездов на курорты РФ

Старовойт: на лето введены более ста дополнительных пар поездов на курорты РФ
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Shutterstock/fornStudio

Министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил, что перевозчики ввели более ста дополнительных пар поездов на курорты на летний период.

«На пиковые перевозки к Черному морю, Минводам и Крыму запланировано курсирование 170 пар пассажирских поездов», — отметил Старовойт.

Он уточнил, что 102 пары поездов были введены дополнительно.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что пробы воды и песка на черноморском побережье от Новороссийска до границы с Абхазией соответствуют нормам.

10 июня Эльвира Комкова, член Российской гастроэнтерологической ассоциации, гастроэнтеролог ГУТА КЛИНИК, рассказала «Газете.Ru» о правилах гигиены во время купания. Она предупредила, что в группу риска входят люди с хроническими кожными заболеваниями, у которых уже нарушен эпидермальный барьер, защищающий организм от инфекций, а также больные сахарным диабетом.

Ранее в Госдуме отреагировали на новости о солнечной аллергии россиян в Турции.

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