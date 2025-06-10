Россиянам напомнили, какие болезни легче всего подхватить на пляже

Врач Комкова: на пляже чаще всего можно подхватить кишечные инфекции и грибок

На пляже легко подхватить различные инфекции и паразитарные заболевания, особенно если не соблюдать правила гигиены и купаться в загрязненной воде. Какие болезни встречаются чаще всего, как ими можно заразиться и есть ли меры профилактики, «Газете.Ru» рассказала Эльвира Комкова, член Российской гастроэнтерологической ассоциации, гастроэнтеролог ГУТА КЛИНИК.

Основные возбудители кишечных инфекций делятся на три большие группы: бактерии (кишечная палочка, сальмонелла, шигелла и прочие), вирусы (ротавирус, норовирус и т.д.), простейшие (лямблии, криптоспоридии и т.п.).

«Пути заражения ими примерно одинаковы: вы можете случайно проглотить воду при купании (особенно рискованно это в стоячих водоемах), употребить в пищу немытые фрукты, ягоды, овощи, есть любую другую пищу грязными руками. Наиболее опасен контакт с песком, где есть фекалии животных или людей», — объяснила врач.

Симптомы у кишечных инфекций общие: диарея, рвота, температура, боли в животе. Поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, а обратиться к врачу — терапевту или гастроэнтерологу, которые назначат анализы для выявления возбудителя и пропишут соответствующие препараты.

«Основные возбудители грибковых инфекций — это дерматофиты, которые поражают стопы и ногти), а также кандиды, проникающие в кожные складки. Чтобы заразиться, нужно ходить босиком в общественных душевых или по мокрому песку, использовать чужие полотенца и обувь, а также — долго носить мокрый купальник (это может привести к развитию молочницы)», — предупредила врач.

Самые частые симптомы, указывающие на заражение грибком — это зуд, шелушение кожи, покраснение, трещины (при микозе стоп), белый налет (при кандидозе). Наиболее простой способ избавиться — обратиться к дерматологу.

Что касается паразитов, то наиболее часто мы сталкиваемся с паразитами группы гельминтов (в нее входят глисты) и простейших (лямблии). Заражаются ими при купании в водоемах с водой, где присутствуют данные паразиты. Их личинки проникают через кожу или при случайном заглатывании воды. Также подхватить паразитов можно, если ходить босиком по песку, загрязненному фекалиями животных (в фекалиях живут токсокары), лежать и есть, а также играть на песке, а затем дома не помыть руки и ноги.

Симптомы заражения зависят от вида паразита, но чаще всего включают зуд кожи, сыпь, расстройства ЖКТ, слабость.

«Не глотайте воду при купании и следите, чтобы ее не наглотались дети. Мойте руки и ноги с мылом сразу же после возвращения с пляжа. Всегда мойте руки перед едой. Ходите в шлепанцах в душевых и по песку. Сушите ноги и не носите долго мокрый купальник. Избегайте водоемов со стоячей водой и сомнительной чистотой. Если после пляжа появились неприятные симптомы — обратитесь к врачу (терапевту, гастроэнтерологу, дерматологу, инфекционисту).

Анастасия Сырысева, дерматолог ГУТА КЛИНИК добавила:

«Группы риска — это, конечно, прежде всего пациенты с какими-либо хроническими кожными заболеваниями, у которых уже нарушен эпидермальный барьер, защищающий организм от инфекций. В данном случае легко может присоединиться вторичная инфекция — грибковая, например, или бактериальная», — пояснила врач.

Также в группу риска входят люди, больные сахарным диабетом, поскольку у них могут развиваться микро- и макроангиопатии. Ангиопатии — это общее название для группы заболеваний, при которых поражаются сосуды (артерии, вены или капилляры). В связи с этим малейшее повреждение, например кожи стоп, приводит к довольно быстрому прогрессированию заболевания, которое к тому же тяжело корректируется.

«Отдельно важно отметить такое явление, как зуд купальщика или шистосоматидный дерматит (церкариоз). Это паразитарное заболевание, которое развивается у пациентов, контактирующих со стоячей водой или слабопроточной водой в тех водоемах, где плавают, например, лебеди, утки. У пациентов развивается сыпь по типу крапивницы, сильный зуд, появляются папулы, но в дальнейшем высыпания проходят самостоятельно в течение 7–10 дней, хотя иногда может длиться до 3 недель. Как правило, специфического лечения оно не требует», — резюмировала эксперт.

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