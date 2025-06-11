В Госдуме отреагировали на новости о солнечной аллергии россиян в Турции

Развитие массовой аллергии на солнце, как якобы произошло в Турции с россиянами, невозможно. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Леонид Огуль, передает Дума ТВ.

Он отметил, что возможно это был инфекционный процесс, про который местные власти не захотели говорить, чтобы не уменьшить поток туристов.

По данным газеты «Известия», в Российский союз туриндустрии (РСТ) не поступали массовые обращения граждан после информации о заболевании большого количества туристов из РФ в Турции.

Огуль добавил, что Роспотребнадзор и Минздрав России следят за ситуацией. По его словам, их комментарий поставит точку в этом вопросе.

Накануне Telegram-канал SHOT со ссылкой на пострадавших сообщил, что в Турции десятки россиян попали в больницу из-за солнечной аллергии при +40°C. Сообщения о пострадавших россиянах поступают с курортов в Сиде, Кемере и Анталье. Сейчас в Турции установилась температура от +35°C до +40°C, что у подверженных солнечной аллергии может вызвать сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, высыпания прыщей, головокружение и слабость.

Ранее были раскрыты причины массовой госпитализации россиян из-за «аллергии на солнце».