На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Несколько взрывов прогремело в Киеве на фоне воздушной тревоги
close
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В настоящее время тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мощный удар Вооруженных сил РФ по Киеву в ночь на 10 июня сорвал поставки вооружений и боеприпасов для украинской армии. Он указал, что впереди властей Украины «ждет немало неприятных сюрпризов». Аналитик также напомнил слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что с Россией можно разговаривать только на языке силы и о последних террористических актах и ударах по храмам. По его словам, «киевские бесы» получили свое.

Рано утром 10 июня украинские СМИ сообщили, что небо в Киеве затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду.

Позже ситуацию прокомментировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, ВС РФ выпустили десятки беспилотных летательных аппаратов по населенному пункту. Целями стали объекты в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Дарницком районах.

Ранее российские войска поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами