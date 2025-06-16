В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Несколько взрывов прогремело в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В настоящее время тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мощный удар Вооруженных сил РФ по Киеву в ночь на 10 июня сорвал поставки вооружений и боеприпасов для украинской армии. Он указал, что впереди властей Украины «ждет немало неприятных сюрпризов». Аналитик также напомнил слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что с Россией можно разговаривать только на языке силы и о последних террористических актах и ударах по храмам. По его словам, «киевские бесы» получили свое.

Рано утром 10 июня украинские СМИ сообщили, что небо в Киеве затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду.

Позже ситуацию прокомментировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, ВС РФ выпустили десятки беспилотных летательных аппаратов по населенному пункту. Целями стали объекты в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Дарницком районах.

Ранее российские войска поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.