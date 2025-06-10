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В России раскрыли, к чему приведет мощный удар по Украине

Капитан Дандыкин: массированный удар по Киеву сорвет поставки боеприпасов в ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Мощный удар ВС РФ по Киеву в ночь на 10 июня сорвал поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас массированные удары по Киеву и Киевской области наносят несколько дней, там много военных и промышленных предприятий, складов с боеприпасами. Черный дым говорит о том, что попали. Раньше Украина думала, что все ограничится одним ударом, но теперь идет серия ударов, чтобы лишить ВСУ возможности пополнять запасы вооружения, снарядов», — сказал Дандыкин.

Он указал, что впереди властей Украины «ждет немало неприятных сюрпризов». Аналитик также напомнил слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что с Россией можно разговаривать только на языке силы и о последних террористических актах и ударах по храмам. По его словам, «киевские бесы» получили свое.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский обратился к США и Европе после удара ВС РФ.

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