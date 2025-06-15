Росавиация опубликовала актуальную информацию о рейсах из ОАЭ в РФ

Представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал в своем Telegram-канале обновленную информацию о рейсах из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РФ.

По его данным, авиакомпания Flydubai выполнит в Россию 14 рейсов: семь — в столичное Внуково, по два — в аэропорты Казани и Екатеринбурга, по одному — в Новосибирск, Сочи и Самару.

«Вместе с перелетами Emirates (четыре рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 21 рейс», — подытожил Кореняко.

Утром он рассказал, что арабские авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi отменили полеты в РФ и обратном направлении 15 июня.

Накануне Кореняко сообщил, что из-за закрытия воздушного пространства Ирана некоторые маршруты были скорректированы: они стали более длинными за счет использования неба над Египтом, Оманом и Пакистаном. В случае отмены рейса клиенты обычно могут перебронировать путешествие, вернуть деньги или получать ваучеры.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль снова обменялись ударами. Накануне вечером иранское телевидение распространило заявление о готовящемся «разрушительном» ударе по израильской территории, вслед за этим появились кадры массового пуска ракет. Первым под удар попал город Хайфа, был атакован крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету. Кроме того, использовались баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники.

Армия Израиля в свою очередь заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований. Очевидцы заявили об атаке Израиля по жилым домам в Тегеране. В Израиле под удар попали дома в Бат-Яме и Реховоте.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.